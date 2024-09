Mākslas muzejā Rīgas Birža top Spānijas mākslas izstāde

Izstāde “España Blanca y Negra: Spānijas vīzija no Fortuni līdz Pikaso” ir starptautisks sadarbības projekts ar Kadriorgas Mākslas muzeju Tallinā, kurā vienuviet satiekas darbi no 15 Spānijas muzejiem un privātkolekcijām, kā arī kuratori no dažādām valstīm – Karloss Alonso Peress-Fahardo (Carlos Alonso Perez-Fajardo) no Spānijas, Aleksandra Murre no Igaunijas, Ieva Kalnača un Aija Zandersone no Latvijas. Projekta mērķis ir iezīmēt attiecīgā laika perioda vēsturiski māksliniecisko Spānijas “portretu”, kas nosaka valsts uztveri gan no tās iedzīvotāju, gan citzemnieku skatpunkta.