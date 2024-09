VARAM: parakstīta starptautiskā konvencija par mākslīgo intelektu un pamattiesībām

Kā ziņots iepriekš, šī gada 28. maijā Eiropas Padome ir pieņēmusi konvenciju par mākslīgo intelektu un cilvēku tiesībām, demokrātiju un tiesiskumu (The Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law). Konvencija ir izklāstīts tiesiskais regulējums, kas aptver visu mākslīgā intelekta sistēmu dzīves ciklu un risina riskus, ko tās var radīt. Vienlaikus tiek arī domāts par inovāciju attīstību. Konvencijā ir ietverta uz risku balstīta pieeja mākslīgā intelekta sistēmu projektēšanai, izstrādei, izmantošanai un ekspluatācijas pārtraukšanai, kas prasa rūpīgi apsvērt visas iespējamās negatīvās sekas, ko var radīt mākslīgā intelekta sistēmu izmantošana.