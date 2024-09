Bijušā motosportista un zemnieka Jāņa Vintera sieva publicē jaunu video ar zagļiem, kas paņēmuši ģimenei piederošās mantas; atradējiem sola atlīdzību

"Izsludinam atlīdzību par nozagtajām mantām! Jauns video, kurā var redzēt, kā zagļi iet pēc noskatītajām lietām un pēc stundas jau aizbrauc. Mantas tika izzagtas no dzīvojamā busa bagāžnieka daļēji iežogotā teritorijā, moči no pagalma izstumti cauri grāvim/upītei. Visas mantas no bagāžnieka izkrautas, paņemts vēlamais un sakrautas smuki atpakaļ lai no rīta maksimāli vēlu to pamanītu. Lūdzu, dalīties, lai atrastos bērnu mīļie sporta motocikl," raksta Signija.