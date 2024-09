"Uz mežu vairs neiešu!" Kādu sēņotāju Ogres novadā pārsteidz lācis

Sievietes dēls Dzintars žurnālam medibas.lv atklājis, ka 21. augusta rītā saņēmis satraucošu zvanu no mammas - viņa pusastoņos no rīta dēlam zvanījusi un satraukta lūgusi glābt viņu no lāča, kas rūkdams staigājot viņai apkārt. Mamma dēlam atklājusi, ka jau sēņošanas laikā juta, ka kāds viņai seko pa pēdām. Sākotnēji viņa troksnim neesot pievērsusi uzmanību, bet, kad sekotājs vairākas reizes ierūcies, viņa sapratusi, kas notiek, un meklējusi glābiņu medību tornī.