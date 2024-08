Rīgas panorāma rata atklāšana pārcelta uz nezināmu laiku

Vaicāts, kad varētu sēsties kabīnēs un braukt ar ratu rīdzinieki un pilsētas viesi, Uspenskis saka: “Ļoti labs jautājums. Šobrīd ļoti grūti par to spriest. Šis ir unikāls projekts, pēc klasifikācijas tas ir milzu rats, esam atkarīgi no piegādātājiem no visas pasaules, tiklīdz viena skrūve nav piegādāta laicīgi, esam spiesti pārcelt termiņus.”