FOTO: Rīgas pilī atzīmē Krievijas armijas izvešanas no Latvijas 30 gadadienu

No savas puses gribu atgādināt tikai to, ka tas ceļš nebija tik vienkāršs un tik skaists, kā varbūt tagad liekas. Tūlīt pēc neatkarības atgūšanas gan Latvijas Republikas Augstākā padome, gan Ministru padome pieņēma attiecīgos dokumentus, kas aicināja Krievijas bruņotajiem spēkiem pēc iespējas ātrāk pamest Latvijas teritoriju. Tas nebūtu iespējams bez mūsu tikko atjaunotās un attīstītās Latvijas diplomātijas darba gan Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros, gan Eiropas Drošības un sadarbības - tolaik apspriedes - tagad jau organizācijas ietvaros. Tas nebūtu iespējams bez mūsu sabiedroto iesaistes. Un tas nebūtu iespējams bez to cilvēku darba, kuri dokumentēja Krievijas bruņoto spēku atrašanos, kuri strādāja pie tā, lai pēc iespējas precīzāk būtu noteikti visi tie parametri, kas ir nepieciešami, lai šī armija pēc iespējas ātrāk atstātu mūsu valsts teritoriju.