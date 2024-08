Policista slepkavības gatavošanā aizdomās turēto Babenko atbrīvoja pieļauto kriminālprocesuālo pārkāpumu dēļ, norāda Strupišs

AT priekšsēdētājs izplatītajā paziņojumā norāda, ka, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu, AT priekšsēdētāja kompetencē ietilpst tiesnešu darba izvērtēšana, lai lemtu par iespējamu disciplinārlietas ierosināšanu. Tajā skaitā AT priekšsēdētāja kompetencē ietilpst arī iepazīties un izvērtēt tiesas nolēmumus, kuru tiesiskums vai kvalitāte tiek apšaubīta publiskajā telpā.