Saeimas deputāts Gunārs Kūtris: "Ko VID darīs ar to, ka izņēmu skaidrā savu legālo naudu? Prasīs, kur iztērēju? Nodzēru!"

"Saņemot šo informāciju, VID neteiksim, ka aizrīsies, bet vienkārši to saliks pa plauktiņiem, un tad, kad kādam vajadzēs ķerties klāt, tad varbūt arī šo informāciju paskatīsies. Tāpat kā tā informācija, kas šobrīd iet par noteiktu apgrozījumu, kas parādās," pieļāva Kūtris. "No otras puses es teiktu tā, ka 750 eiro skaidrā naudā - tie ir diezgan lieli darījumi, un parasti cilvēki skaidrā naudā tādas summas nemaksā. Bet, kur es piekristu, ka arī izņemot savu naudu no bankomāta - 750 eiro - tas nozīmē, ka es šo naudiņu kaut kur maksāšu skaidrā naudā par kādu pakalpojumu - autoservisā vai kādam meistaram, un, protams, par to diez vai valstij tiks samaksāti nodokļi," sacīja Saeimas deputāts Kūtris.