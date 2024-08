Čakša: Pedagogu zemākās algas pieaugumam un jaunā finansēšanas modeļa ieviešanai nākamgad vajadzētu 111 miljonus eiro

Valdība pērn pavasarī apstiprināja grafiku, atbilstoši kuram pedagogi no 2025.gada saņemtu vismaz 10,35 eiro par vienu darba stundu. Čakša kā nozares ministre sola iestāties par to, lai tiktu pildīts nākamais algu grafika solis. Vienlaikus politiķe atzina, ka šobrīd nav skaidrs, vai to izdosies īstenot. "Jāsaprot, ka budžeta situācija ir ļoti sarežģīta, un diskusijas visu laiku turpinās," pauda Čakša.