Arvien biežāk negadījumos iekļūst kvadricikli; Latgalē dzīvību zaudē jauniete

Braukšana ar kvadriciklu var būt bīstama, ja to vada nepieredzējis, neuzmanīgs vai pārgalvīgs vadītājs. Pastāv daži galvenie riski, kas saistīti ar kvadriciklu vadīšanu: kvadricikli, lai gan ir ar četriem riteņiem, ir salīdzinoši nestabili, it īpaši uz nelīdzena vai slīpa reljefa; nepareiza svara sadale, strauji manevri vai lieli ātrumi var izraisīt kvadricikla apgāšanos. Jāatceras, ka kvadricikla vadītājs un pasažieris ir mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki, jo atšķirībā no automašīnām, kvadricikliem nav aizsargājošas kabīnes vai drošības jostu, tāpēc avārijas gadījumā vadītājs un pasažieris var tikt nopietni ievainoti vai izmesti no transportlīdzekļa.