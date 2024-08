FOTO: pašmāju slavenības un kino mīļli pulcējas uz Ginta Zilbaloža godalgotās animācijas filmas “Straume” pirmizrādi

Gaidot filmas Latvijas pirmizrādes tuvošanos, režisors Gints Zilbalodis saka: “Ļoti priecājos, ka pati pirmā vieta pasaulē, kur filma “Straume” tiks plaši izrādīta kinoteātros, ir Latvija. Pie filmas piecus gadus strādāja ļoti talantīgi mākslinieki gan no Francijas, gan no Beļģijas, bet visam pamatā bija tieši komanda no Latvijas. Filma “Straume” tika veidota kā audiovizuāla pieredze, kas ir jāredz uz lielā ekrāna. Stāsta pamatā ir man pašam personīga pieredze. Es uzskatu, ka tieši caur personīgo mākslā var sasniegt kaut ko universālu, kas var uzrunāt skatītājus no dažādām paaudzēm un kultūrām.”