Vēsturnieks aizstāv Barklaja de Tolli pieminekli...

Barklajs de Tolli apzinājies, ka krievu armija nespēj uzveikt Napoleona karaspēku lielā kaujā, un pielietoja novājināšanas taktiku, ievilinot to dziļi Krievijā. Lai gan plāns tika atbalstīts, tas, ka to īstenoja nekrievs, radīja iemeslu intrigām. Viesturs Sprūde kādreiz rakstīja: “Nekrievu cilmes karavadoņa izvirzīšanās un viņa labās attiecības ar caru Aleksandru I “koda kaulā” daudziem “īsteni pareizticīgajiem”. Tiem raksturā nopietnais un mentalitātē atšķirīgais “vācietis” likās iznirelis, ap kuru pulcējas vēl citi “nekrievi”. Mihails Barklajs de Tolli gan esot uzticīgs caram, taču ne “tēvzemei”, ar to saprotot Krieviju. Tagad atzīst, ka luterticīgais livonietis tomēr bijis izcils karavadonis un stratēģis.”