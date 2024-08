Kokmuiža gatavojas varenām dzīrēm...

Kokmuižas pils kompleksa teritorijā:

• 10.00–16.00 Muižas tirgus un andelēšanās

• 12.00 Receptes noslēpuma atklāšana un izgaršošana no “Tā pirmā pavāru grāmata 414 senas receptes no 18. gadsimta” kopā ar pavārēm Indru Vīlisteri un Indru Bērziņu

• 12.00–16.00 Valodu Mape: stāstu krājums “Kokmuižas leģendas” / info stends

• No plkst. 12.00 Tava svētku foto iemūžināšana ar fotokasti “Fooboo”(maksas aktivitāte)

• 10.00–16.00 Piedzīvojuma spēle pa Kokmuižas kompleksa teritoriju ar “Wolf Adventures”. Sākums – pietura pie Kocēnu Kultūras nama

• 11.00–16.00 Kocēnu 38. skautu vienības darbnīcas un aktivitātes 11.00–16.00 Radošās darbnīca bērniem

• 13.00–16.00 Izjādes ar Valmiermuižas zirgu staļļa ponijiem (maksas aktivitāte)

• 12.00–14.00 Porcelāna trauku apgleznošana ar Kristīni Zemļicku-Brālēnu (maksas aktivitāte)