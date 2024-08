Noklusētā pagātne: kas bija biedrība SSS, kuras dalībniekus tautā sauca par siseņiem

SSS mēģināja pretendēt uz dažu Eiropas valstu sociāldemokrātisko organizāciju militāro sekciju analogu. Latvijas sociāldemokrātu līderi, kas bija savas dzimtenes patrioti un patiesi demokrāti, ticēja, ka SSS ir lielākais, ja ne vienīgais pretspars labējām ekstrēmistiskajām organizācijām, kurās saskatīja (un ne bez pamata) draudus demokrātiskajai iekārtai. Tomēr Latvijas siseņi atšķirībā no saviem Rietumu kolēģiem tā arī palika līdz galam neizveidota pusmilitāra, pusfizkultūriska organizācija. Biedrības darbību diskreditēja ļoti asā polemika ar labējām pilsoniskajām partijām un organizācijām, kas bieži pārauga savstarpējos apvainojumos, un gadījās, ka noveda līdz ielu kautiņiem. SSS līderi izaicinoši izturējās ne tikai pret huligāniskajiem dauzoņām no Pērkonkrusta un Latvju Nacionālā kluba, bet arī pret armiju un aizsargiem, abus pēdējos pasludinot par reakcijas balstu. Skaļie paziņojumi par nodomu reorganizēt armiju pēc sava prāta nevarēja neradīt pretreakciju no armijas kadru virsnieku puses, bet aizsargos, kas pamatā sastāvēja no lauciniekiem, tādai tipiskai pilsētas organizācijai kā SSS nebija nekādas ietekmes. Dzīve pierādīja, ka vāji bruņotie, nepietiekami apmācītie un sagatavotie SSS sargi varbūt varēja veiksmīgi savaldīt labējos huligānus Grīziņkalnā, Sarkandaugavā vai Iļģuciemā, bet nebija reāls spēks valsts iekšpolitikā.