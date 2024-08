Pašvaldības prāto par luksoforu izslēgšanu. Vai sāksies haoss mazpilsētu ielās?

To izdzirdējuši, sāka uztraukties kaimiņpilsētas Gulbenes iedzīvotāji, kuri uzdeva jautājumus, vai arī gulbeniešiem nu nāksies iztikt bez gaismas signāliem ielu krustojumos. To skaidroja Gulbenes laikraksts “Dzirkstele”. Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš “Dzirkstelei” teica, ka pagaidām luksoforu iespējamā izslēgšana Gulbenē nav apspriesta. Novada deputāts Gunārs Ciglis laikrakstam sacīja: “Luksofori – tā ir satiksmes drošība! Tiem ir jābūt. Pēc pulksten 19.00 tie ir mirgojošā režīmā; varbūt uz to laiku var izslēgt pavisam. Bet Rīgas ielā gan būtu jāpaliek mirgojošiem arī naktī. Uzskatu, ka arī tad, ja luksofori patiešām tiktu izslēgti pavisam, nekāda lielā ietaupīšana tur nesanāktu. Protams, ja lemjam taupīt pilnīgi visur, tad jāizvērtē arī ir viss.” Viņa kolēģis Atis Jencītis piebilda: “Cilvēki Gulbenē ir pieraduši pie luksoforiem. Nevajag to mainīt. Luksofori tomēr regulē satiksmi.” Arī Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis “Dzirkstelei” saka, ka nav paredzēts luksoforus izslēgt.