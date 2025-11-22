Ternopiļā nogalināta septiņus gadus veca Polijas pilsone un viņas mamma
Ternopiļas pilsētu satricinājis kārtējais Krievijas raķešu uzbrukums, kas prasījis vismaz 31 cilvēka dzīvību, tostarp dzīvību zaudējis sešus gadus vecs bērnus. Starp bojāgājušajiem ir arī septiņus gadus vecā Polijas pilsone Amelka, kas šogad uzsāka mācības 2. klasē.
“Amelka bija septiņus gadus veca. Septiņus. Viņa bija mazs bērns no Polijas. Viņa nomira Ternopiļā brutālā Krievijas raķešu uzbrukumā. Viņa vairs nepiepildīs nevienu no saviem sapņiem. Šis nežēlīgais karš ir jāpārtrauc, un Krievija to nedrīkst uzvarēt. Jo šis ir arī karš par mūsu bērnu nākotni,” vietnē "X" norādīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Uzbrukums iznīcināja divas daudzdzīvokļu mājas, izraisot plašu ugunsgrēku, kas pārņēma desmitiem dzīvokļu. Skola, kurā mācījās Amelka, izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka viņa un viņas mamma Oksana sadega dzīvās, kamēr liesmas pārņēma viņu mājokli. “Mūsu mazais Eņģelis nekad vairs nesēdēs savā solā, neapskāvs klasesbiedrus, neuzsmaidīs viņiem ar savu gaišo skatienu,” raksta Ternopiļas 27. vidusskola.
Gan Ukraina, gan Polijā sabiedrība par notikušo sēro – abās valstīs improvizētās piemiņas vietās ielas piepildījušas svecītes, ziedi un rotaļlietas.