LIZDA: Izglītības likuma izpilde ir apdraudēta, un daļai pedagogu pastāv risks saskarties ar algu samazinājumu

Viņa uzskata, ka ir "zelta likumi", kurus pilda vienmēr. Vanaga izteicās, ka nozares ministrei droši vien ir pārliecība, ka viņas alga pieaugs par 400 līdz 500 eiro, jo to paredz viens no šiem "zelta" likumiem. Tikmēr Izglītības likuma izpilde ir apdraudēta un nauda nav pieprasīta arī prioritārajos pasākumos, sacīja arodbiedrības vadītāja. To, ka Izglītības likumu attiecībā uz atalgojuma pieaugumu paredzēts nepildīt, arodbiedrība uzzināja pagājušajā nedēļā, pati meklējot informāciju valdībai iesniegtajos dokumentos, apgalvoja Vanaga.