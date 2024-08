Tiesa noraida tēva pieteikumu par atļauju bērnam doties uz Krieviju

Vīrietis vērsās Rīgas pašvaldības bāriņtiesā ar lūgumu atļaut viņa meitai kopā ar tēvu izceļot no valsts braucienā uz Krieviju pie bērna vecvecmāmiņas laikā no 2023.gada 23. līdz 31.decembrim. Bāriņtiesas nolēma neatļaut izceļot no valsts braucienā uz Krieviju. Bāriņtiesa minējusi vairākus argumentus, tostarp, to, ka bērna ceļojuma laiks daļēji iekrīt bērna mātes saskarsmes laikā. Tāpat tēvs nebija informējis bērna māti par ceļojuma datumiem un bija iegādājies biļetes, nesaskaņojot ar bērna māti un bērnu.