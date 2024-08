759 tūkstošu eiro laimētājs no Rīgas: "Ir atvieglojuma sajūta"

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" paredz, ka no loteriju laimestiem virs 3000 eiro laimētājam ir jānomaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), līdz ar to var apgalvot, ka no šī laimesta iegūst ne tikai laimētājs, bet arī sabiedrība kopumā. Samaksātā IIN summa nonāk gan valsts, gan konkrētās pašvaldības budžetā, kur veiksminieks ir deklarēts. Savā bankas kontā 20. augusta "Eurojackpot" laimētājs saņems vairāk nekā 500 000 eiro.



VAS "Latvijas Loto" ir Latvijas nacionālais loteriju uzņēmums, kas īsteno valsts mēroga loterijas un izlozes sabiedrības labā. Vidēji 82% no katra "Latvijas Loto" loterijās ieguldītā eiro atgriezās pie Latvijas iedzīvotājiem izmaksāto laimestu un valsts un pašvaldību budžetā veikto iemaksu veidā. Kopējais 2023. gada Latvijas Loto pienesums valsts budžetam nodokļu, nodevu un maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu veidā bija 20,4 miljoni eiro.