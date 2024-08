Noklusētā pagātne: karā pret vāciešiem vien retais latvietis šaubījās par karošanu Krievijas pusē

Karu latvieši sagaidīja ar dalītām jūtām. No vienas puses, ikvienam bija skaidrs, ka tas nesīs nelaimi un postu. Bet, no otras, tas pavēra iespēju revanšēties mūžsenajiem pāridarītājiem vāciešiem. Jautājumu par to, kas tieši vainīgs kara izraisīšanā, tobrīd nevienam nebija, – skaidrs, ka Vācija ar “nerimstīgo ieroču un kara piešu skandinātāju ķeizaru Viļumu” priekšgalā!