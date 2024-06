VIDEO: Krievijas droni vairākkārt šķērsojuši Baltijas valstu robežu

Pirms trim gadiem Igaunijas robežsardzei ir izdevies nofilmēt mirkli, kurā no Krievijas puses Narvas tuvumā ielidoja drons un nometa narkotiku paku. Nenoskaidrotu īpašnieku bezpilota lidaparāti ir manīti arī ap Igaunijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Igaunijas iekšlietu ministrs Lauri Lēnemets (SDE) uzskata, ka ar to palīdzību Krievija veic spiegošanu. Intervijā “de facto” ministrs teica: “Mēs droši zinām, ka Krievija izmanto bezpilota lidaparātus, lai vāktu izlūkdatus, noteiktu mūsu darbības un sagatavošanās veidus. Runājot par hibrīduzbrukumiem un mūsu nacionālās drošības situāciju, būtu naivi pieņemt, ka Krievija atteiksies no bezpilota lidaparātu izmantošanas.”