Jau piekto gadu jūlijā svētceļojums "Viena diena Latvijā kā katra diena Spānijā"

2019. gadā Latvijā tika uzsākta ceļa izveide, un kopumā piecu gadu laikā ir izstrādāts 562 kilometru garš ceļa maršruts. Ceļā var doties jebkurā gada laikā un veikt sev vēlamu attālumu. Maršruts sadalīts 11 līdz 32 kilometru garos posmos (ar iespēju tos dalīt starpposmos). Tas sastāv no 24 etapiem. No sākuma punkta Valkā pie Igaunijas robežas līdz Rīgai ir 12 etapi (280 km). No Rīgas līdz Lietuvas robežai ceļa veikšana ir iespējama divos veidos: 6 posmi līdz Žagarei (133 km) vai Sv. Meinarda ceļš – 6 posmi līdz Skaistkalnei (149 km).