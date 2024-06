Rīgas lidostā uz laiku apturēta gaisa satiksme - trajektorijā uz to konstatēts drons

"Viens pilots pamanīja šo bezpilota lidaparātu un par to ziņoja, pēcāk tika uzsākta atbilstoša procedūra no gaisa satiksmes vadības dispečera puses. Tika pieņemts lēmums par gaisa satiksmes apturēšanu uz 30 minūtēm. Šobrīd tā ir atjaunota," informēja CAA pārstāvis. Gaisa satiksme apturēta no pulksten 13.24.