Latvijā piemin deportāciju upurus. 1941. gada 14. jūnijā okupanti lopu vagonos uz Sibīriju aizveda tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju

Alūksnē, pie Mātes tēla, plkst.10 notiks Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākums. No plkst.9.40 līdz 10.40 satiksmei būs slēgta Pils iela, posmā no Ojāra Vācieša līdz Rijukalna ielai, un Ojāra Vācieša iela, posmā no Pils ielas līdz Dārza ielai.