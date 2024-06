Atjaunots Latvijas senākās studentu korporācijas ģerbonis

“Šis priekšmets pie manis nonāca no ilggadēja klienta, kuram jau iepriekš esmu restaurējis vairākas mēbeles un kurš pats ir “Lettonia” biedrs. Šis ģerbonis jeb – kā to dēvē korporācijas biedri – vapenis atradās korporācijas arhīvā un bija pārlūzis uz pusēm. Tas ir ļoti smalki veidots darbs. Mums neizdevās noskaidrot precīzu datējumu, bet izgatavošanas tehnika un tumšais apdares tonis liek domāt, ka varētu būt 1920.–1930. gadi un bijis izmantots kādai no šā laika mēbelēm” spriež pieredzējušais meistars.