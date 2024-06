Sestdien "Riga Pride" laikā Rīgā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi

Gājiens Rīgā notiks no plkst.13.00, bet Vērmanes dārzā slēgs gājēju, izņemot pasākuma dalībnieku, kustību no plkst.6 līdz plkst.19.30. Ceļi no plkst 11.00 līdz 14.00 tiks slēgti sekojošos posmos: