FOTO: Ar performancēm atklāts Kim? Laikmetīgās mākslas centra 15 gadu jubilejas festivāls “Jauna adrese: ĒDENE”

Ap to laiku, kad Kim? vēra durvis savā pirmajā mājvietā, toreizējā Spīķeru radošajā kvartālā pie Centrāltirgus, amerikāņu mākslas vēsturnieks Deivids Joselits (David Joselit) publicēja nozīmīgo eseju Institutional Responsibility: The Short Life of Orchard, kas veltīta tobrīd nesen slēgtajai mākslinieku vadītajai galerijai Orchard, kura jau sākotnēji bija iecerēta kā trīsgadīgs projekts. Atsaukdamies uz mākslas struktūru, kas darbojās citos, būtiski atšķirīgos apstākļos un formācijā, autors apskatīja “institucionālās kritikas” realitāti, kā arī mākslas telpu un, plašākā izpratnē, mākslas infrastruktūras pastāvēšanas kompleksitātes un pavadošās diskusijas un lēmumus, kas nav kļuvuši mazāk aktuāli arī šeit un šodien. Tieši “ĒDENES” un īpaši Kim? nosaukumā ietvertā jautājuma (“Kas ir māksla?”) griezumā šīs atbildības nozīme ir cieši saistīta ar simtiem indivīdu, bez kuru klātbūtnes un padoma mūsu “institucionālās” jeb “arhitektoniskās” aprises nebūtu nodrošinātas un – kas mūsu gadījumā daudz svarīgāk – neturpinātos.