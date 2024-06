Pēc remontdarbiem apmeklētājiem no jauna atvērta Dinaburgas pils taka

Dinaburgas taka atrodas Daugavas labajā krastā un sajūsminās plašu dabas ainavu cienītājus. Tās sākumpunktā paveras tāls skats uz vienu no Latvijas likteņupes lokiem. Senos laikos te bija latgaļu pilskalns, kas apdzīvots laikā no 8. līdz 13. gadsimtam. Vēlāk Livonijas ordenis šajā vietā uzcēla savu mūra pili un nosauca to par Dinaburgu. Pastāv uzskats, ka tieši šajā vietā meklējami Daugavpils pilsētas pirmsākumi.