Baiba Braže: "Būtiskākais ir palīdzēt Ukrainai karā un nodrošināt tās uzvaru"

Kad Baltijas valstis stājās NATO, arī mums tas bija pietiekami ilgstošs process, lai saņemtu ielūgumu. Pēc ielūguma saņemšanas tālāk noritēja tehniskās sarunas un pati iestāšanās. Šogad aprit 20 gadi, kopš Latvija iestājās ES un NATO. Arī bijusī prezidente Vaira Vīķe-Freiberga norādīja, cik sarežģītas politiskās sarunas iestāšanās procesā mums bija. Tolaik es to vairāk redzēju no diplomātiskā dienesta iekšpuses, no sarunām ar visām dalībvalstīm. Katra valsts ir jāpārliecina, izmantojot zināmus argumentus. To patlaban dara arī Ukraina, to darām arī mēs, palīdzot Ukrainai.