Deputāti atsauc savus priekšlikumus par alkohola norobežošanu veikalā

"Jaunās vienotības" (JV) deputāti Ingrīda Circene, Zane Skujiņa-Rubene un Gatis Liepiņš bija iesnieguši priekšlikumu, kas paredz, ka alkoholiskie dzērieni izvietojami nodalītā tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā vai izvietojami tā, lai pircēji alkoholu un to preču zīmes nevar redzēt. JV deputāts Jānis Patmalnieks rosināja noteikt aizliegumu reklamēt bezalkoholiskos dzērienus, kuru preču zīme tiek izmantota arī alkoholiskajiem dzērieniem. Savukārt deputāts Artūrs Butāns (NA) piedāvāja alu, vīnu un raudzētos dzērienus atļaut pārdot personām no 18 gadu vecuma, savukārt pārējos alkoholiskos dzērienus atļaut pārdot personām no 20 gadiem.