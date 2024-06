Trešdaļai dienestā iesaukto jauniešu slikts veselības stāvoklis – izkrīt gan uz narkologiem, gan psihologiem

Kā norāda AM Valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Vitālijs Rakstiņš, izaicinājums bija ar saziņu, jo neskatoties uz to, ka normatīvie akti nosaka,ka jauniešiem jābūt e-adresei, tā bija nelielam cilvēku skaitam: “Daudzi no viņiem nav sasniedzami arī deklarētajā dzīves vietā.”