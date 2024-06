Valmiermuižas etnomūzikas festivāla ģimenes programma – lieliem un maziem izzinātājiem

Savukārt ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” un Vidzemes plānošanas reģiona atbalstu ikviens varēs apgūt jaunas prasmes piecās aizraujošās darbnīcās jeb meistarnīcās, kas norisināsies no plkst. 13.00 līdz 18.00 Valmiermuižas parkā. Sviesta kulšanas meistarnīcā varēs apskatīt dažādus sviesta rīkus, vērot tos darbībā un izmēģināt pašiem. “Kā strādāsi, tā ēdīsi” jeb kurš palīdzēs kult, tas varēs palīdzēt pagaršot! Vilnas vērpšanas meistarnīca atgādinās, ka vilna ir viena no brīnumainākajām dabas dāvanām, kuru pamatīgi ietekmē svārstības: var sanākt tūks, vadmala un arī čiks. Kas, kā un kāpēc sanāks, var saprast, tikai mēģinot, pētot un iedziļinoties. Ūdens nešanas meistarnīca atklās, kas ir nēši, kādi tie izskatās, ko ar tiem dara, un izmēģināt savu spēku un veiklību ūdens nešanā no punkta A uz punktu B, neizlejot ne pilītes. Tradicionālo rotājumu – ķistu jeb saulīšu – gatavošanas darbnīca ierādīs, kā no salmiem, smalkiem kociņiem, dzijas un lentītēm gatavot tradicionālo telpu, griestu un eglīšu rotājumu, kas simbolizē Visumu, sauli, saules ceļu, gaismu tumšajā laikā. Bet skaņurīku meistarnīcā varēs iepazīties ar plašu tradicionālo mūzikas instrumentu klāstu, dzirdēt, kā tie skan, uzzināt par to izcelsmi, izgatavošanu un spēles pamatiem: tiks demonstrēti pašskanoši, strinkšķināmi, plēvju, gaisa un mehāniskie skaņurīki, perkusijas, vargāni, merlitoni, svilpaunieki, stabules, mūzikas lādītes un dūcene jeb ūkšķis, ko katrs pats varēs arī izgatavot!