Stārķi šokē iedzīvotājus - pāris no ligzdas cenšas izgrūst pašu mazuli

Savu skaidrojumu sniedzis ornitologs Jānis Ķuze. Viņš raksta: “Notikumi balto stārķu ligzdā, kurā mēs redzam, ka jaunākais un mazākais stārķēns netiek pienācīgi barots un to arī mēģina izgrūst no ligzdas, atgādina mums divas lietas. Pirmkārt, par to, kad mēs iejaucamies un kad neiejaucamies ligzdu procesos. Otrkārt – par to, kā dabā tiek nodrošināts tas, ka suga veiksmīgi turpinās.”