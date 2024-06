FOTO: puskailu vīriešu ielenkumā pasniegtas Teātra dienas Izcilības balvas 

Visi šie darbi pilnā mērā raksturo Ditas Lūriņas profesionālo amplitūdu daudzu gadu garumā, nebeidzot pārsteigt ar režisoru, bet vēl biežāk pašas sev uzliktiem pārbaudījumiem, lai neapstātos radošajā ceļā. No ekvilibristikas gaisā (izrādē “Tango bez asinīm”) līdz operas “Traviata” partitūrai, no ekspresionisma un absurda līdz lirikai, no plašas koncertdarbības līdz režijai lielajās zālēs.