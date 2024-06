“Krievija ir neuzvarama valsts!” geju nīdēju akcijā pie Brīvības pieminekļa izceļas katoļu prāvests no Ogres

Pats Bojārs, saskaņā ar publiski pieejamajiem datiem, 1969. gadā ir beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un drīz vien sāka strādāt PSRS iekšlietu struktūrās - sākumā kā operatīvais pilnvarotais, bet tad - kā vecākais inspektors kriminālmeklēšanā. No 1990. gada līdz atvaļināšanai no dienesta strādājis par nelikumīgi represēto pilsoņu reabilitācijas galveno speciālistu. Tad 1994. gadā Bojārs no civilā darba atgriezies baznīcā un turpinājis priestera gaitas. Vēl 2019. gada 29. augustā Ogres katoļu draudze sveica savu prāvestu 87. gadu dzimšanas dienā. Apsveikt cienījamo prāvestu ieradās Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, Valentīns Špēlis, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kā arī draudzes cilvēki un uzticamie kalpotāji, vēsta Daugavpils Universitātes avots “Latgales dati”.