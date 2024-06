Putekļu vētra un skorpions istabā. Arvīds Barševskis pa pēdām Sahāras vabolēm

Marokas laukos pamatā ir no māla lipinātas mājas. “Ja tu kaut kur apmeties, nevajag cerēt uz baigajām ekstrām un tīrību. Bet ar to jārēķinās. Ja ir no māla lipināta māja, nu jā, izlietne varbūt nav izmazgāta, bet tur jau izpaužas tas autentiskums. Tā viņi tur dzīvo, bet pie mums laukos daudz kur ir līdzīgi. Sākām no Marrākešas, šur tur pa ceļam iebraucām arī kādā pilsētiņā.”