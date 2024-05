SM: Vilciens "Rīga-Tartu" piestās arī Valmieras, Cēsu, Siguldas un Zemitānu dzelzceļa stacijās

AS "Pasažieru vilciens" (PV) pārstāvji iepriekš norādīja, ka "Elron" varētu pagarināt savu esošo maršrutu Tallina-Tartu-Valga vienreiz dienā līdz Rīgai. Vilciena atiešana no Valgas uz Rīgu plānota vakarā, bet no Rīgas uz Valgu - rīta pusē.