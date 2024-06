"Ja Rīga bremzēs, būs slikti": Aigars Rostovskis par Vecrīgas atdzīvināšanu

Tūrisma sezona ir sākusies, taču nevarētu teikt, ka Vecrīga būtu pilna ar ārzemju tūristiem – viesnīcu un restorānu īpašnieki sūdzas, ka tūrismu plūsma ir pārāk maza, lai varētu izdzīvot. Viņu teikto apstiprina agrākās izklaides vietas vecpilsētā, kas tagad ir slēgtas un kuru skatlogos redzami uzraksti „Iznomā”. Vecpilsēta kļūst aizvien tukšāka, bet kopumā izskatās, ka Rīga tūristu piesaistīšanā sāk atpalikt no Tallinas un Viļņas. Līdz ar to Lielais jautājums: „Kā atdzīvināt Vecrīgu?” To Jauns.lv vaicāja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentam Aigaram Rostovskim.