Visi domāja, ka viņa ir nomirusi un tad viņa pieklauvēja - šokējošs incidents Taizemes templī
Taizemes tempļa darbinieki bija šokēti, kad sieviete, kas tika atvesta kremācijai, sāka kustēties savā zārkā, vēsta “The Independent”.
Tas notika budistu templī “Wat Rat Prakhong Tham” Nontaburi provincē, netālu no Bangkokas. Tiek ziņots, ka, kad 65 gadus vecās kundzes zārku nesa uz templi kremācijai, sieviete pēkšņi sāka kustināt rokas un galvu, pārsteidzot klātesošos. Darbinieki, kad zārks vēl bija ciets, dzirdēja “vāju klauvēšanu”.
“Es biju nedaudz pārsteigts, tāpēc lūdzu atvērt zārku, un visi bija šokēti. Es redzēju, ka viņa nedaudz atver acis un klauvē pie zārka. Viņa, droši vien, klauvēja jau kādu laiku,” sacīja tempļa vadītājs Pairats.
Sievietes brālis stāstīja, ka viņa māsa divus gadus pavadīja savas dienas gultas režīmā, un viņas veselība turpināja pasliktināties līdz brīdim, kad viņa vairs nekustējās, un divas dienas iepriekš šķita, ka vairs neelpo. Brālis ielika viņu zārkā un veica 500 kilometru garo ceļu līdz slimnīcai Bangkokā, kur sieviete bija izteikusi vēlmi ziedot orgānus.
Slimnīca atteica pieņemt kundzi, jo nebija iesniegta miršanas apliecība. Templis piedāvāja viņu bez maksas kremēt, tāpēc kundzes brālis svētdien tur ieradās, bet arī saņēma atteikum, kad tika noskaidrots, ka nav šīs apliecības. Pēc Pairata teiktā darbinieki skaidroja kungam, kā to iegūt, kad izdzirdēja klauvēšanu. Viņi novērtēja sievietes stāvokli un nogādāja viņu tuvējā slimnīcā. Templis sedza viņas medicīniskās izmaksas, sacīja Pairats.