Atklās Rīgas burāšanas sezonu

Rīgas sporta burāšanas centrs dibināts 2016.gadā, un ir viens no straujāk augošajiem jahtklubiem Latvijā. To izveidojusi biedrība Latvian Sailing Team. Galvenais centra radītājs un attīstītājs ir burātājs Andrejs Buls, kurš to veidojis ar mērķi kļūt par daudzfunkcionālu burāšanas sporta centru Rīgas centrā, lai popularizētu un attīstītu burāšanas sporta veidu pilsētā. 2018.gadā jahtklubā tika rīkotas pasaules mēroga sacensības PLATU25 sporta jahtu klasē, bet 2028.gadā tur plānots organizēt ORC PASAULES ČEMPIONĀTU.