Prokrieviskie aktīvisti, vakcīnskeptiķi un progresīvie attopas vienā pusē - kā Saeimā diskutēja par drošu atkritumu dedzināšanu?

Iedzīvotāji ir atkarīgi no pašvaldību deputātu labvēlības atkritumu dedzināšanas rūpnīcu celtniecības jautājumā, šodien Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē pauda iniciatīvas par droša attāluma noteikšanu no atkritumu dedzināšanas rūpnīcām autori. Iniciatīvas pārstāvis Artūrs Klēbahs, kurš ir Dreiliņu iedzīvotājs, norādīja, ka pagājušajā gadā iedzīvotāji uzzināja, ka top projekts par atkritumu dedzināšanas rūpnīcu. Iedzīvotāji cēla iebildumus, bet, pēc Klēbaha vārdiem, "masveidā ir sajūta, ka iedzīvotāju viedoklis netiek sadzirdēts un nav izšķirīgs". Netiekot ņemts vērā, ka arī iedzīvotāji ir ieguldījuši sava īpašuma attīstībā, un pēkšņi iedzīvotāji kļūst neaizsargāti un atkarīgi no pašvaldību deputātu labvēlības, pauda iniciatīvas pārstāvis.