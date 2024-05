Austrumu slimnīcā bez maksas varēs veikt HIV testu

Latvijā C hepatīta un HIV infekcijas saslimstības rādītāji ir vieni no augstākajiem Eiropas Savienībā. C hepatīta testu ir nepieciešams veikt katram, kurš ne reizi dzīvē nav pārbaudīts uz C hepatītu, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir vai nav kādā riska grupā. Mūsdienās 95% gadījumu ir iespējams izārstēt, jo jau vairākus gadus pacientiem ir pieejama efektīva terapija, kuru apmaksā valsts.