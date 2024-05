Sista un dauzīta “Jaunā vienotība” nepadodas

* Kā otrais lielais skandāls uzvirmoja par aplokšņu algām, kas partijas biroja darbiniekiem esot maksātas no 2017. gada, kad “Vienotība” bija nokļuvusi finansiālās grūtībās. Par to pastāstīja bijušais partijas biroja vadītājs Normunds Orleāns. JV līderi to nodēvēja par klaju apmelošanu, teicās esot veikuši izmeklēšanu un nekas neesot apstiprinājies. Nekādus pārkāpumus neesot atklājis arī ne Korupcijas novēršanas apkarošanas birojs, ne arī Valsts ieņēmumu dienests.