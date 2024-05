Abu Meri iekūlies 220 tūkstošu eiro lielos parādos

Ministrs saņēma arī citus ienākumus kopumā 1561 eiro apmērā. Kā lektors no VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" viņš saņēma 51 eiro, no SIA "Biocodex" - 400 eiro, SIA "Lotos Pharma" - 630 eiro, bet kā ārsts no SIA "RSU Ambulance" - 330 eiro, bet no SIA "Cēsu klīnika" - 149 eiro. Vēl Abu Meri no AS "SEB banka" saņēma procentus 0,21 eiro apmērā, bet par sava nekustamā īpašuma izīrēšanu no Jāņa Zablovka ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības 4457 eiro apmērā.