Arī kaķu bērnus nedrīkst atņemt mammai

Dzīvnieku patversme “Ulubele” ir no kill patversme un jebkuram no dzīvotspējīgajiem dzīvnieciņiem mēģina rast vislabākos iespējamos dzīves apstākļus atkarībā no nepieciešamības. Pašvaldība atbalsta jebkuru grūtībās nonākušo zvēriņu vien divas nedēļas, tāpēc “Ulubele” aicina palīgā visus interesentus, jo īpaši, šāda tipa gadījumos kā ar mazajiem kaķēniem. Ikkatram ir iespējams palīdzēt dzīvniekiem un kļūt par aukli šādā situācijā. Kāpēc aukle ir tik būtiska? Dzīvniekiem šādā vecumā un attīstības posmā ir jāaug pie auklēm, jo tie nav spējīgi atrasties voljēros un patstāvīgi ēst.