Latvijā ar dažādiem pasākumiem atzīmē Eiropas dienu

Ceturtdien, 9. maijā, no plkst. 12-16.00 norisināsies trīs Rīgas Valsts ģimnāziju un ES mājas kopīgi organizētā orientēšanās spēle “saSKATI EIROPU”, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents. Orientēšanās spēlē ir pieci tematiski kontrolpunkti, pa vienam pie Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, 2. ģimnāzijas un 3. ģimnāzijas, pa vienam kontrolpunktam ES mājā un pie Saeimas. Spēles dalībnieki, katrā no kontrolpunktiem, saņems spēles dalībnieka kartīti ar 10 uzdevumiem par ES paplašināšanos, eiro, Eiropas vērtībām, kultūru un Latviju ES. Atbildot uz katru no 10 jautājumiem, tiks saņemti zīmodziņi. Orientēšanās spēlē aicināti piedalīties gan bērni, gan pieaugušie. Informācija par orientēšanās spēles maršrutu, noteikumiem būs pieejama spēles kartītē un katrā no spēles kontrolpunktiem. Ikviens spēles dalībnieks ir aicināts piedalīties spēles balvas izlozē, iesniedzot aizpildītu spēles kartīti ES mājā, Aspazijas bulvārī 28. Informācija par izlozes uzvarētājiem tiks publicēta ES mājas FB kontā.

Lielā Eiropas stunda tiešsaistē Eiropas dienā