Izdos Brīvdabas muzeja 100. gadadienai veltītu pastmarku

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir viens no senākajiem un lielākajiem Brīvdabas muzejiem Eiropā. Tas veidots ar mērķi nākamajām paaudzēm saglabāt liecības par zemnieku dzīvesveidu – celtnēm, to iedzīvi, kā arī ēku izvietojumu zemnieku vai zvejnieku sētā no 17.gs. līdz 20.gs. vidum dažādos Latvijas novados. Līdztekus daudziem citiem notikumiem jubilejas gadā, viens no vērienīgākajiem pasākumiem būs muzeja vasaras sezonas atklāšana 2024. gada 11. maijā, kad vairāk nekā trīsdesmit muzeja objektos rosīsies ļaudis laikmetam atbilstošā apģērbā un darīs konkrētajai vietai un laikam raksturīgus darbus.