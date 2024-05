Jelgava izcīna 15 medaļas airēšanas čempionātā

Šogad sacensības apmeklēja 150 sportisti ne tikai no Latvijas, bet arī no Igaunijas, un pa vienam dalībniekam no Lietuvas un Somijas. Par Latvijas čempiona titulu sacentās gan vīrieši, gan sievietes, juniori un juniores. Vecuma kategorijā 16-17 gadi piedalījās visvairāk dalībnieku, vairāk nekā 30.