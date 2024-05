Vācija šopavasar pievienojās to valstu sarakstam, kurās legalizēta marihuānas lietošana. Par šo jautājumu jau sen tiek lauzti šķēpi. Vieni uzskata, ka marihuāna ir narkotika un tātad aizliedzama, bet citi iebilst, sakot, ka, legalizējot “zālīti”, samazināsies nelegālo narkotiku aprite un varbūt arī alkohola patēriņš. Latvijā līdz šim marihuānas legalizācijas jautājums ir bijis tabu, taču laikā, kad aizvien vairāk valstu to izsvītro no aizliegto vielu saraksta, varbūt pienācis laiks arī mums mainīt savus uzskatus. Tādēļ Lielais jautājums: “Vai Latvijai vajadzētu apsvērt marihuānas legalizāciju?” To Jauns.lv vaicāja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentam Aigaram Rostovskim.