Interesē zivju intīmā dzīve un aizraujošā zemūdens pasaule? Tiešraidēs var vērot zivju nārstu Daugavā

"Pirms četrpadsmit gadiem AS "Latvenergo" darbinieku – vides entuziastu grupa aizsāka vides projektu – zivju nārsta mākslīgo ligzdu izgatavošanu un ievietošana Daugavā ar mērķi: veicinot zivju dabiskā nārsta iespējas, parādīt, ka ilgtspējīga enerģijas ražošana var līdzāspastāvēt ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Viens no hidroenerģijas ražošanas blakusefektiem ir ūdens līmeņa svārstības. Lai šī efekta negatīvo ietekmi uz ūdenskrātuves ekosistēmu mazinātu un veicinātu dabisko zivju krājumu saglabāšanu un atražošanu, ūdenskrātuvē tiek ievietotas no egļu zariem veidotas zivju nārsta mākslīgās ligzdas. Pēc konsultācijām ar zinātniekiem, upes posmu izpētes un sadarbībā ar biedrību “Mēs zivīm” 2011.gadā pirmo reizi Daugavā pie Ikšķiles un Kaibalas ievietoja 200 zivju nārsta mākslīgās ligzdas.